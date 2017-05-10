Клопп настаивает на переходе Салаха в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Мохамеду Салаху, утверждает Daily Mail. По данным источника, видеть египтянина в составе мерсисайдцев желает главный тренер команды Юрген Клопп. Переговоры по поводу возможной сделки ещё не стартовали.
Отметим, что 24-летний Салах уже выступал в чемпионате Англии — с 2014 по 2015 год он играл за «Челси», но, проведя лишь 13 матчей, был отдан в аренду сначала «Фиорентине», а затем «Роме».
В нынешнем сезоне Мохамед провёл 28 матчей в Серии А, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.