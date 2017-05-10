Неймар: хочу остаться в «Барселоне», поэтому и продлил контракт с клубом

Нападающий «Барселоны» Неймар отметил, что не собирается менять клубную прописку. Футболист сборной Бразилии подчеркнул, что в каталонском клубе его всё устраивает.
«Я хочу остаться в «Барселоне», поэтому и продлил контракт с клубом. Очень доволен всем тем, что сделал для «Барселоны». Доволен также своими партнёрами по команде и чувствую себя здесь как дома», — приводит слова Неймара beIN Sports.
По ходу текущего сезона Неймар продлил контракт с испанским грандом до лета 2021 года. Состав сине-гранатовых он пополнил в 2013 году, а до этого защищал цвета «Сантоса».