Зидан: история «Реала» помогает готовиться к решению задач

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил, что величие клуба способствует тому, чтобы команда в каждом матче выходила на поле полностью сконцентрированной и нацеленной на победу. Французский специалист сказал это в преддверии ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико», который состоится сегодня, 10 мая.
«История «Реала» помогает готовиться к решению задач. И невозможно не принимать во внимание эту историю. Мы знаем, что «Реал» — великий клуб, но это необходимо демонстрировать в каждом матче. Хотим выйти в финал», — цитирует Зидана Marca.
«Реал» в первой игре полуфинала одержал на своём поле уверенную победу над «Атлетико» со счётом 3:0.