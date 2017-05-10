Тухель: не стану комментировать слухи о моём уходе из «Боруссии»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель не подтвердил, но и не опроверг информацию немецких СМИ о том, что по окончании нынешнего сезона покинет свой пост. Сообщалось, в частности, что Тухеля может сменить наставник «Ниццы» Люсьен Фавр.
«Эти слухи появились после интервью исполнительного директора «Боруссии» Ватцке. Однако я не стану комментировать слухи о моём уходе из «Боруссии», поскольку должен сконцентрироваться на задачах команды. Впереди у нас два матча в Бундеслиге и финал Кубка Германии. Мы ходим добиться наших целей», — цитирует Тухеля Fox Sports.
В финале Кубка страны «Боруссия» сыграет с «Айнтрахтом».