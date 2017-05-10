Конте продлит контракт с «Челси», если ему позволят выбрать помощника

Главный тренер «Челси» Антонио Конте готов подписать новый контракт с клубом, если ему будет позволено выбрать себе помощника, сообщает The Telegraph. Стив Холланд, который занимает этот пост, летом уходит в сборную Англии, поэтому итальянскому специалисту понадобится новый ассистент.
Также сообщается, что по условиям нового контракта «Челси» ощутимо поднимет зарплату Конте.
Ранее сообщалось, что в услугах Конте заинтересован миланский «Интер», который готов платить специалисту € 15 млн за сезон. Договор также будет включать в себя различные бонусы.