«Спортинг» проявляет интерес к Фабиу Коэнтрау

Защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау заинтересовал лиссабонский «Спортинг», сообщает A Bola. В переходе 29-летнего футболиста, практически не играющего за «сливочных», заинтересован главный тренер лиссабонцев Жорже Жезуш, который хорошо знаком с Коэнтрау по совместной работе в «Бенфике».
Преградой трансферу может послужить высокая зарплата Коэнтрау, а также его заявление двухлетней давности касательно того, что в Португалии он будет играть только за «Бенфику».
Контракт Коэнтрау с «Реалом» рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне португалец провёл всего 3 матча в чемпионате Испании.