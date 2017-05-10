Фёдор Чалов стал MVP 27-го тура РФПЛ

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов признан MVP 27-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги.
Вторым стал форвард «Крыльев Советов» Джанни Бруно, а замкнул тройку лучших голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов.
Эксперты присудили Чалову, который отметился победным голом в матче с «Амкаром» (2:0), 7 зачётных баллов, а читатели «Чемпионата» наградили его максимальным количеством баллов (6) в обоих голосованиях – на странице проекта MVP и во «ВКонтакте». Итого у Чалова – 13 очков и титул MVP прошедшего тура.
На звание самого ценного футболиста 27-го тура российской Премьер-Лиги также претендовали Кристиан Паскуато («Крылья Советов»), Евгений Городов («Терек»), Мийо Цакташ («Рубин»), Абалайе Мбенге («Терек»), Элгуя Лобжанидзе («Оренбург») и Алексей Солосин («Томь»).