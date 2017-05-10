Местре: из уважения к Л. Энрике не назовём имя нового тренера до конца сезона

Руководство «Барселоны» не назовёт имя нового главного тренера команды до конца текущего сезона. Об этом сообщил вице-президент каталонского клуба Хорди Местре.
«Мы уже говорили, что ясно представляем себе, каким должен быть новый наставник нашей команды. И мы сейчас работаем в этом направлении. Однако из уважения к Луису Энрике не назовём имя нового тренера до конца сезона. У Луиса Энрике контракт с клубом, а команда борется за титул чемпиона Испании», — приводит слова Местре Mundo Deportivo.
Испанские СМИ сообщали, что главными кандидатами на пост наставника сине-гранатовых являются рулевой «Атлетика» Эрнесто Вальверде и помощник Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ.