«Челси» проявляет интерес к защитнику «Атлетика» Б Лапорту

Защитник «Атлетика» Б Эмерик Лапорт попал в сферу интересов «Челси». ESPN GB сообщает, что лондонцы включились в борьбу за 22-летнего футболиста, но конкуренция у синих большая.
В услугах Лапорта также заинтересованы «Манчестер Сити» и «Барселона». Ранее сообщалось, что главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде может возглавить каталонский клуб и защитник отправится в «Барсу» вместе с наставником.
Антонио Конте рассматривает Лапорта как замену Джону Терри. По окончании сезона 36-летний защитник покинет команду.
В контракте Лапорта, действующем до лета 2020 года, прописана сумма отступных в размере £ 54,6 млн.