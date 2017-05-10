Футре: молодые португальцы поддерживают «Реал», так как там играет Роналду

Бывший полузащитник мадридского «Атлетико» Паулу Футре отметил, что молодые португальские любители футбола в основном являются поклонниками «Реала». По его мнению, это обусловлено тем, что цвета «Королевского клуба» защищает нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Молодые португальцы поддерживают «Реал», так как там играет Роналду. А представители моего поколения в большей степени являются поклонниками «Атлетико», поскольку я был первым португальским игроком, добившимся успехов в зарубежном клубе», — цитирует Футре Cadena Ser.
Футре защищал цвета испанского клуба с 1987 по 1993 год и с 1997 по 1998 год.