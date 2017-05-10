Столыпин: будущее М. Кержакова в «Оренбурге» пока не обсуждали

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал о будущем вратаря Михаила Кержакова, который был арендован у «Зенита» до конца сезона.
«Мы пока не обсуждали будущее Михаила Кержакова в «Оренбурге». Об этом говорить ещё рано. Чуть позже мы обязательно займёмся этим вопросом», — сказал Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Контракт 30-летего вратаря с «Зенитом» действует до лета 2019 года. В нынешнем сезоне РФПЛ Михаил Кержаков принял участие в 11 матчах, из которых 5 провёл в составе «Оренбурга».