«Милан» нацелился на Обамейянга

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла заинтересован в услугах нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга, сообщает RMC.
Согласно информации источника, габонский футболист точно решил покинуть немецкий клуб по окончании текущего сезона. Итальянский гранд в данный момент прилагает немало усилий, чтобы приобрести Обамейянга.
Ранее сообщалось, что Обамейянг близок к переходу в «ПСЖ», где будет получать зарплату в размере € 14 млн в год и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков мира.
Контракт Обамейянга с «Боруссией» рассчитан до лета 2020 года.