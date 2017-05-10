«Мордовия» болельщиков с георгиевскими ленточками на матч пустит бесплатно

10 мая на стадионе «Старт» в Саранске состоится матч 36-го тура Футбольной национальной лиги, в котором «Мордовия» сыграет с астраханским «Волгарём». Начало матча — в 17:00 мск.
«В честь празднования Дня Победы болельщикам предлагается занять место на трибуне абсолютно бесплатно. Для этого необходимо всего лишь принести с собой символическую георгиевскую ленточку», — говорится на официальном сайте саранского клуба.
После 35 туров «Мордовия» занимает в таблице ФНЛ 18-е место, а «Волгарь» — 12-ю позицию.