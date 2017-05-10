Ибрагимович заработал благодаря голам за «МЮ» £ 2,8 млн

Британское издание Daily Mail опубликовало очередные финансовые детали из контракта нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича. Накануне стало известно, что в неделю 35-летний форвард зарабатывает £ 376 тыс.
Согласно информации, которая была опубликована в книге «The Dirty Business», благодаря голам за «Юнайтед» Златан Ибрагимович заработал £ 2,8 млн. Шведу полагалось около £ 143 тыс за гол, в зависимости от того, в каком турнире он был забит.
«МЮ» разделил этот пункт в контракте на четыре категории. Как только Ибрагимович достигал определённой отметки голов, сумма увеличивалась. Первые £ 47 тыс. Златан получил после гола в матче за Суперкубок Англии с «Лестер Сити» (2:1).
Затем швед получил £ 79 тыс. после достигнутой отметки в 5 мячей за «МЮ», а когда он забил 10-й гол, сумма возросла до £ 111 тыс. Начиная с отметки в 16 мячей нападающий получал уже £ 143 тыс.
Всего Златан Ибрагимович в 46 официальных матчах за «МЮ» стал автором 28 голов.