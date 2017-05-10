«Барселона» хочет продать Турана и Видаля и выручить € 60 млн для покупок

Руководство «Барселоны» намерено перед стартом очередного сезона получить около € 60 млн для покупок новых футболистов, передаёт испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, в связи с этим рассматриваются, в частности, два игрока, которых каталонский клуб намерен выставить на трансфер: это полузащитник Арда Туран и защитник Алейкс Видаль. За турецкого футболиста каталонцы в своё время заплатили мадридскому «Атлетико» € 34 млн и теперь надеются получить за него приблизительно € 30 млн. Видаль, приобретённый у «Севильи», обошёлся сине-гранатовым в € 17 млн. За последнего клуб надеется выручить около € 15 млн, хотя не исключается, что согласится расстаться с ним и за € 10 млн.
Контракты Турана и Видаля с «Барселоной» рассчитаны до лета 2020 года.