Кэррик: на Моуринью надо смотреть и учиться, он победитель

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик рассказал, что изменилось в команде с момента прихода Жозе Моуринью на должность главного тренера.
«Он победитель. Он побеждал везде, где работал, и это уже исчерпывающая характеристика. Благодаря своей успешности он, определённо, пользуется уважением со стороны футболистов и всех футбольных людей. На него надо смотреть и учиться. Он один из нас, мы все стремимся к победам и хотим завоевывать трофеи.
Он тренер и ведёт нас и клуб в целом. В этом сезоне было множество позитивных моментов: стабильность команды, уровень игры в целом. К концу сезона мы подходим с уверенностью в своих силах и смело смотрим в будущее", — цитирует Кэррика официальный сайт УЕФА.