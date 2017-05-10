Санчис: сомневаться в ценностях «Реала» — просто издевательство

Бывший защитник мадридского «Реала» Мануэль Санчис раскритиковал тех, кто сомневается в ценностях «Королевского клуба». В связи с этим Санчис советует обратить внимание на историю испанского гранда.
«У клуба 100 с лишним лет истории. После этого сомневаться в ценностях «Реала» — просто издевательство. Это абсолютно необоснованно. Если у кого-то и есть ценности, так это у «Реала». Остальные их также имеют, и я уважаю эти клубы. Но иметь больше ценностей, чем «Реал»? Нет, это невозможно», — приводит слова Санчиса Cope.