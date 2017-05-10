Болельщики «Уфы» признали Беленова лучшим игроком в апреле

Среди болельщиков «Уфы» завершилось голосование по выбору лучшего футболиста клуба в апреле. Победу в опросе одержал голкипер Александр Беленов, набрав 25,5% общих голосов, сообщает официальный сайт уфимской команды
Второе место в опросе занял защитник Александр Сухов — 17% всех голосов. Замкнул тройку лучших игроков апреля полузащитник Иван Обляков набрав – 12,5% от общего количества голосов.
В прошлом месяце Беленов провёл в Российской футбольной Премьер-Лиге шесть матчей, в которых пропустил восемь мячей.