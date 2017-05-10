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Болельщики «Уфы» признали Беленова лучшим игроком в апреле

10 мая 2017, среда. 13:35. Футбол

Среди болельщиков «Уфы» завершилось голосование по выбору лучшего футболиста клуба в апреле. Победу в опросе одержал голкипер Александр Беленов, набрав 25,5% общих голосов, сообщает официальный сайт уфимской команды

Второе место в опросе занял защитник Александр Сухов — 17% всех голосов. Замкнул тройку лучших игроков апреля полузащитник Иван Обляков набрав – 12,5% от общего количества голосов.

В прошлом месяце Беленов провёл в Российской футбольной Премьер-Лиге шесть матчей, в которых пропустил восемь мячей.

Источник: Официальный сайт ФК "Уфа" Сообщить об ошибке
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ФК Уфа Александр Беленов Болельщики — Футбол
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