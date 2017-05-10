Кэхилл: если «Челси» упустил бы сейчас такой шанс, мы были бы просто раздавлены

Защитник «Челси» Гари Кэхилл высказал мнение по поводу предстоящего выездного матча с «Вест Бромвичем» в чемпионате Англии, победа в котором гарантирует «синим» завоевание досрочно чемпионского титула.
«Сейчас я доволен больше, чем одну или две недели назад, когда было по-настоящему тяжело. Мы и «Тоттенхэм» синхронно побеждали, поэтому ощущалось давление. Давление по-прежнему присутствует, потому что нам необходимо выиграть ещё один матч в трех оставшихся встречах, но, с учётом нашего уровня игры, у нас нет причин, чтобы не быть уверенными в своих силах.
Мы по-прежнему всё делаем правильно, без всякой самоуспокоенности. Мы работаем в том же ключе, и я знаю, что мы будем готовиться к матчу таким же образом. Каждый хочет эту игру больше всего на свете, так что подавайте её сюда, мы с нетерпением ждём этого матча. В гостях у «Вест Брома» будет сложный матч, как и всегда. Там никогда не бывает комфортно, мы должны знать об этом, но мы с нетерпением ждём этого матча, чтобы сделать свою работу.
Кэйхилл считает, что команде может пойти на пользу опыт двухлетней давности, когда «синие» завоевали чемпионский титул за три тура до окончания чемпионата.
«Все выглядит похоже. В прошлый раз мы выиграли титул довольно рано, и один из матчей после этого мы проводили на выезде с «Вест Бромвичем». В той игре Сеска удалили с поля. Вероятно, в прошлый раз была более комфортная ситуация, но чемпионская гонка подразумевает то же самое. Всегда будет часть сезона, когда тебе будет тяжело, когда соперники оказывают на тебя давление, а ты должен побеждать. В этот раз имеющийся у нас опыт пойдёт нам на пользу. Мы находимся в хорошем положении, и если бы мы упустили такой шанс, мы были бы просто раздавлены», — цитирует Кэхилла официальный сайт «Челси».