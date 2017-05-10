Гунько: до первого пропущенного гола всё у «Спартака-2» было под контролем

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от выездного матча ФНЛ со «СКА-Хабаровском», в котором его подопечные уступили со счётом 0:3.
«Мы неплохо изучили соперника. Знали, что хабаровчане поменяли схему игры, стали более агрессивным, насытили линию атаки. До первого пропущенного гола всё у нас было под контролем. В первом тайме мы имели неплохие шансы в быстрых атаках, на которые и рассчитывали. Подходы к чужим воротам были, но игровые эпизоды решали неверно. В общем, не смогли до конца реализовать то, что планировали.
К сожалению, первая же ошибка повлияла на дальнейший ход матча: нас наказали. Второй тайм мы тоже начали с ошибки, а команда такого уровня, как «СКА-Хабаровск», ошибок не прощает. Тем более что наш соперник стремится попасть в стыковые матчи за выход в Премьер-Лигу.
Почему в Хабаровск не полетели Федчук и Мелкадзе? Федчук получил повреждение и не тренируется около двух недель. А Мелкадзе травмировал связки голеностопного сустава в игре с «Тосно» после грубого подката Кашчелана. Потери, конечно, сказываются. В прошлой игре мы вообще выступали без шестерых футболистов основного состава", — цитирует Гунько пресс-служба красно-белых.