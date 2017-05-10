Тренер «Аякса»: я должен показать своим игрокам, как остановить Ляказетта

Главный тренер «Аякса» Петер Бош опасается нападающего «Лиона» Александра Ляказетта. Француз не принимал участия в первом полуфинальном матче Лиги Европы (1:4), но должен появиться на поле в ответной игре. Матч состоится 11 мая.
«Я смотрел нашу игру несколько раз. Будь Ляказетт на поле, учитывая, как располагались мои защитники в 5-6 случаях, он бы нам забил. Я должен показать подопечным, как остановить его», — цитирует Боша The Guardian.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лион» — «Аякс». Начало в 22:05 мск.