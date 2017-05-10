Тимощук: от успешных подкатов я получал удовольствие не меньше, чем от голов

Бывший футболист «Зенита» Анатолий Тимощук, ныне входящий в тренерский штаб петербургской команды, рассказал, что не может выделить самый запоминающийся гол за свою карьеру. Также Тимощук рассказал, как он адаптировался в новой для себя роли тренера.
«Когда я считал, у меня получалось 86 голов. С ходу всех не назову, но если начать вспоминать поэтапно… Допустим, 18 голов за «Зенит» — их я, конечно, вспомню. А вот самый любимый сложно выделить. Для меня как для опорного полузащитника, который нацелен в первую очередь на разрушение, не меньшую значимость имеют и оборонительные действия. От успешных подкатов, от отбора мяча я получал удовольствие не меньше, чем от забитых голов.
Мне интересно, как выглядит футбол с тренерской точки зрения, нравится участвовать в тренировочном процессе — пусть уже и не играть, но продолжать заниматься любимым делом. Когда играл, свободного времени было больше, чем сейчас. Если появляется свободная минутка, встречаюсь с друзьями. Два раза в неделю играю в футбол. В хорошую погоду стараюсь выбираться куда-то, погулять по городу. Я наслаждаюсь тем, что делаю, и получаю удовольствие от жизни.
Цели у меня всегда максимальные. Не важно, о чём идёт речь. Где бы я ни играл, где бы ни работал, я всегда стремлюсь к победе. Сейчас главная цель — отдавать себя футболу, добиваться результата, радуя тех, кто переживает за «Зенит», — цитирует украинца официальный сайт «Зенита».