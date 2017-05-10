Индийский вратарь, попавшийся на допинге, обвинил в случившемся сироп от кашля

Голкипер Субрата Пал, выступающий в составе «Норт-Ист Юнайтед» из индийской Суперлиги, сдал допинг-пробу, в которой было обнаружено запрещённое вещество тербуталин, сообщает Reuters.
Директор национального антидопингового агентства Индии Навин Агарвал сообщил, что у Пала есть три недели, чтобы представить свои объяснения антидопинговой комиссии.
«Это вещество не требует немедленной дисквалификации, спортсмен может играть до тех пор, пока комиссия не вынесет решения. Как только Пал представит свои объяснения, комиссия установит дату слушания», — отметил Агарвал.
Спортсмен утверждает, что тербуталин попал в его организм через сироп от кашля.