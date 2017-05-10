«Барселона» и «Манчестер Сити» интересуются защитником «Бенфики» Семеду

Защитник «Бенфики» Нелсон Кабрал Семеду по-прежнему в сфере интересов ведущих клубов Европы. Ещё в январе сообщалось, что за 23-летним футболистом следят «Челси», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». В марте игрок попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».
Теперь же, по информации O Jogo, Семеду интересен «Барселоне» и «Манчестер Сити». При этом сам футболист якобы склоняется к переходу в английский клуб, которым руководит Хосеп Гвардиола.
На трансферном рынке португалец оценивается в € 14 млн. Его контракт с «Бенфикой» действует до лета 2021 года.