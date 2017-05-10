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«Барселона» и «Манчестер Сити» интересуются защитником «Бенфики» Семеду

10 мая 2017, среда. 16:28. Футбол

Защитник «Бенфики» Нелсон Кабрал Семеду по-прежнему в сфере интересов ведущих клубов Европы. Ещё в январе сообщалось, что за 23-летним футболистом следят «Челси», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». В марте игрок попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».

Теперь же, по информации O Jogo, Семеду интересен «Барселоне» и «Манчестер Сити». При этом сам футболист якобы склоняется к переходу в английский клуб, которым руководит Хосеп Гвардиола.

На трансферном рынке португалец оценивается в € 14 млн. Его контракт с «Бенфикой» действует до лета 2021 года.

Источник: O Jogo Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
10 мая 2017, среда
16:28 «Барселона» и «Манчестер Сити» интересуются защитником «Бенфики» Семеду
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