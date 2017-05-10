Ивелин Попов: сейчас нет никаких предпосылок для ухода из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов опроверг слухи о возможной смене команды в летнее трансферное окно, несмотря на сообщения об интересе клубов из Турции.
«Я очень счастлив, победа в чемпионате России — это большой успех. Только сейчас понял, что мы сделали. Но настоящая радость будет тогда, когда получим золотые медали.
У меня есть контракт до 2018 года, и сейчас нет никаких предпосылок для ухода из «Спартака». Если я нужен руководству, то никуда не уйду. Моя следующая цель — попасть со сборной Болгарии на ЧМ-2018, этой строчки не хватает в моем резюме", — цитирует Попова Kanal3.