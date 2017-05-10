Команда «Тосно» после выхода в РФПЛ разгромно проиграла «Тамбову»

Команда «Тосно», обеспечившая себе выход в РФПЛ по итогам прошлого тура, разгромно проиграла «Тамбову» в матче 36-го тура ФНЛ. Встреча проходила в Тамбове на стадионе «Спартак» и завершилась со счётом 3:0.
Дублем отметился Сергей Шевчук, забивший второй мяч с пенальти. Ещё один мяч на свой счёт записал Евгений Овсиенко.
В другом матче 36-го тура ФНЛ «Тюмень» выиграла у «Нефтехимика». Встреча состоялась в Тюмени на стадионе «Геолог» и закончилась со счётом 2:0, по разу отличились Хасан Мамтов и Данил Клёнкин.