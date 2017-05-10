Глушаков: заплачу за помятую крышу машины болельщика, на которой я прыгал

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сообщил, что оставил визитку болельщику, на крыше автомобиля которого футболист праздновал досрочное чемпионство красно-белых.
«Кто оплатил празднование чемпионства? Ой, вот это ещё предстоит выяснить. Мы ушли, счёт не закрывали. Но кое за что мне точно придётся заплатить. Попрыгал на радостях на машине одного из болельщиков, крышу помял. Оставил парню визитку. Набери, говорю, когда счёт выставят, и не обижайся. Всё-таки это огромное счастье – чемпионство!» — цитирует Глушакова «Советский спорт».