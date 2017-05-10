На матчи Кубка конфедераций в Казани раскуплена половина билетов

Больше всего билетов на четыре матча, которые пройдут в Казани в рамках Кубка конфедераций, продано на матч Россия — Мексика. Об этом рассказал министр по делам молодёжи и спорту Татарстана Владимир Леонов. Всего на казанские матчи Кубка конфедераций раскуплена половина билетов.
«Больше всего билетов куплено россиянами, из них много — казанцами и жителями ближайших по транспортной доступности городов. Динамика продаж хорошая, мы ожидаем, что «Казань Арена» соберёт аншлаг, такого уровня турниры мы здесь ещё никогда не проводили», — цитирует Леонова «Реальное время».