Лоськов: я здравомыслящий человек, выход на поле — действо на несколько минут

Полузащитник московского «Локомотива» 43-летний Дмитрий Лоськов, который выйдет на поле в домашнем матче 28-го тура Премьер-Лиги с «Оренбургом», рассказал о своей физической форме. Встреча состоится 13 мая на стадионе «Локомотив», начало игры — в 19:30 мск.
«Сам хотел выйти именно в официальном матче. Поэтому и решение за главным тренером. Я здравомыслящий человек и понимаю, что мой возможный выход на поле – действо на несколько минут. Скорее, это дань уважения. Не только ко мне, но и с моей стороны. Мне тоже хочется поблагодарить клуб, тренера и болельщиков — за поддержку.
Форма стала лучше. Если требуется дополнить двусторонку – присоединяюсь. Закрывают на базе – иду в «тренажерку». И Олег Пашинин, кстати, всегда занимается. Свободного времени стало значительно меньше. Раньше три раза в неделю играл в хоккей, а теперь не более двух. Со многими я играл. Тут почти полкоманды. Условно говоря, Майкону я отдаю передачу так, как делал это пять-шесть лет тому назад. Не покидает ощущение: я не забыл команду как игрок, в то же время узнал как тренер.
Моя мотивация – радовать болельщиков и иметь повод порадоваться вместе с ними. Это особая история. Мы росли вместе с ними. Когда я пришел в «Локо», на трибунах было пустовато. В дни матчей на стадионе маршировали солдаты, играл оркестр… По местам рассаживались мужики, расстилали газетки, а на них угощения… Но прошло всего несколько лет, и все изменилось. Появился крепкий кулак болельщиков. Нас ждал славный путь. Вместе нам всё было по силам. У меня дома есть специальное место — для трофеев спортивных и охотничьих. Гости приходят и любуются — на медали, грамоты. И на призы от болельщиков. Я всегда поясняю: это не за высокие места, это в знак уважения", — цитирует Лоськова пресс-служба «Локомотива».