Некоторые фанаты «Баварии» собираются бойкотировать выездной матч с «РБ Лейпциг»

Некоторые фанатские группировки «Баварии» планируют бойкотировать выездной матч 33-го тура чемпионата Германии с «РБ Лейпциг» в знак протеста, направленного против спонсора клуба.
«Команда «РБ Лейпциг» находится на вершине айсберга из-за того, что занимается исключительно рекламой и продвижением энергетического напитка. Мы не поедем в Лейпциг, а также призываем остальных болельщиков «Баварии» поступить так же», — приводит слова одной из фанатских группировок Abendzeitung.
Встреча «РБ Лейпциг» — «Бавария» запланирована на 13 мая. В матче первого круга мюнхенцы победили со счётом 3:0. По ходу той встречи болельщики «Баварии» вывесили баннер «Командам «Ред Булла» нет места в спорте!».