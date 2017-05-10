Хаманн: мало кто может заменить Роббена и Рибери, но Алексису это по силам

Бывший футболист «Баварии», «Ньюкасла» и «Ливерпуля» Дитмар Хаманн выразил мнение, что мюнхенцам стоит рассмотреть вариант с покупкой форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса.
«В первую очередь „Баварии“ нужно усилять именно фланги. Роббен и Рибери остаются футболистами мирового класса, но уже начинают сдавать. Они просто становятся старше. „Бавария“ нуждается в альтернативных вариантах, клубу нужны игроки, которые могут обыгрывать один в один. За счёт этого получится создавать пространство в других зонах. „Бавария“ добилась своих главных успехов именно тогда, когда Рибери и Роббен были на пике.
Но в мире не так уж много игроков, которые могут давать результат на столь высоком уровне. Алексис Санчес — один из них. Что касается Дугласа Косты, то он здорово начал в «Баварии», но быстро потух. Думаю, он покинет клуб", — цитирует Хаманна AZ.