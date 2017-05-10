Женезио: «Лион» готов к бою с «Аяксом», но нам нужна поддержка болельщиков

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио рассказал, с каким настроем его команда подходит к ответному матчу 1/2 финала Лиги Европы с «Аяксом». В первой встрече французы потерпели поражение со счётом 1:4.
«В первую очередь мы должны верить в себя и в то, что наша команда способна совершить подвиг, играя у себя в родных стенах. Возвращение Александра Ляказетта многое меняет. Лидер атак „Лиона“ в строю и готов играть, однако ему не справиться с обороной „Аякса“ в одиночку. Очень важную роль будут играть болельщики. Все уже видели, на что способен „Лион“, когда его подгоняют родные трибуны. Игроки готовы к бою, но нам необходима поддержка болельщиков», — приводит слова Женезио L'Equipe.
Матч «Лион» — «Аякс» пройдёт на стадионе «Стад де Люмьер» 11 мая.