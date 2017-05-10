Лукаку: Куман вывел меня на новый уровень, хотя иногда со мной бывает нелегко

Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку, который был признан лучшим игроком «ирисок» сезона-2016/17, поблагодарил наставника команды Рональда Кумана.
«Очень рад, что стал обладателем этой награды. Хочу поблагодарить тренера за то, что он придал мне импульс, хотя иногда со мной бывает нелегко. Куман вывел меня на новый уровень. Я ещё молод и просто стараюсь учиться каждый день, стараюсь изо всех сил. Иногда бывают взлёты и падения, но я всегда выхожу на поле с самыми лучшими намерениями.
Хочу помочь своим товарищам по команде побеждать, в этом сезоне я старался изо всех сил", — цитирует Лукаку Liverpool Echo.