«Шинник» прервал серию «Енисея» из семи матчей без поражений в ФНЛ

«Шинник» выиграл у «Енисея» в матче 36-го тура ФНЛ. Встреча проходила в Ярославле на стадионе «Шинник» и завершилась со счётом 4:2. Беспроигрышная серия «Енисея» в турнире прервалась на отметке в семь матчей.
У хозяев дубль оформил Равиль Нетфуллин, по мячу забили Мухаммад Султонов и Эльдар Низамутдинов. В составе гостей отличились Владимир Камеш и Максим Васильев.
«Енисей» (57 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ, опережая идущий пятым «Тамбов» на два балла. «Шинник» (54 очка) поднялся на шестую строчку.