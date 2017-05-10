Мозес: Конте не сказал ничего и просто поставил меня на новую позицию

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес рассказал, как Антонио Конте помог ему заиграть на позиции правого вингбэка.
«Я всегда верил в свои способности и всегда ощущал, что у меня есть способности для того, чтобы выступать за топ-клуб уровня «Челси». И я это доказал. В команду пришёл новый тренер, который каждому дал возможность проявить себя. Он предоставил мне возможность, и я не оглядывался назад. Прямо сейчас я получаю удовольствие от своей игры и просто хочу, чтобы это продолжалось до конца сезона.
Конте не сказал мне ничего, он просто поставил меня на позицию правого вингбэка. После этого тренер продолжал подбадривать меня и объяснял мне принципы игры на этой позиции, по большей части на тренировках. Он постоянно разговаривал со мной об этом, чтобы я улучшал свою игру, и я всё это перенимал. Это новая позиция, и он предоставил мне возможность проявить себя. Знаю, что никогда не играл на этой позиции ранее, но получаю удовольствие от игры там. Я просто хочу продолжать усердно работать", — цитирует Мозеса сайт «Челси».