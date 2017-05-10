Руни заявил, что хочет остаться в «МЮ» в следующем сезоне

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что хочет продолжить выступать за манкунианцев в следующем сезоне, несмотря на слухи о возможном уходе.
«Я играю за „Манчестер Юнайтед“ уже 13 лет. Конечно же, я хочу остаться. В этом сезоне я играю не так много, но я хочу помогать клубу», — цитирует Руни Sky Sports.
Ранее СМИ сообщали, что в переходе Руни заинтересованы «Эвертон», «Вест Хэм Юнайтед» и несколько клубов из Китая.
Руни перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2004 году из «Эвертона». Действующий контракт 31-летнего футболиста с манкунианцами рассчитан до лета 2019 года.