Роналду и Бензема – в стартовом составе «Реала» на матч с «Атлетико»

Стал известен стартовый состав «Реала» на ответный гостевой матч полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико». Встреча пройдёт на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде.
В нападении у хозяев с первых минут выйдут Карим Бензема и Криштиану Роналду, который отметился хет-триком в первом победном для «Реала» матче на «Сантьяго Бернабеу» (3:0).
«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Касемиро, Модрич, Иско, Кроос, Роналду, Бензема.
По сравнению с первой встречей главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сделал одно изменение в стартовом составе — вместо травмированного Даниэля Карвахаля сыграет Данило.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Реал». Начало встречи – 21:45 по московскому времени.