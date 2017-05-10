«Атлетико» объявил стартовый состав на ответный матч с «Реалом»

«Атлетико» объявил стартовый состав на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон». В первом матче «Реал» победил со счётом 3:0.
«Атлетико»: Облак, Хименес, Годин, Савич, Филипе Луис, Габи, Сауль, Коке, Феррейра-Карраско, Торрес, Гризманн.
Запасные: Мойя, Эрнандес, Мендеш, Тейе, Гайтан, Корреа, Гамейро.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «Реал». Начало мадридского дерби запланировано на 21:45 по московскому времени.