Бенитес продолжит работу с «Ньюкаслом» в следующем сезоне

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба «сорок».
«Ньюкасл Юнайтед» может подтвердить, что накануне состоялась встреча между владельцем клуба Майком Эшли, управляющим директором Ли Чарнли и менеджером Рафаэлем Бенитесом. Все стороны согласились с мнением, что встреча получилась очень позитивной и конструктивной. Майк снова поздравил Рафу и его команду с выходом в АПЛ с первого места в Чемпионшипе.
Стороны обсудили планы на следующий сезон, в том числе покупку и аренду игроков в летнее трансферное окно", — говорится в заявлении.