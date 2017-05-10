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Бенитес продолжит работу с «Ньюкаслом» в следующем сезоне

10 мая 2017, среда. 20:44. Футбол

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба «сорок».

«Ньюкасл Юнайтед» может подтвердить, что накануне состоялась встреча между владельцем клуба Майком Эшли, управляющим директором Ли Чарнли и менеджером Рафаэлем Бенитесом. Все стороны согласились с мнением, что встреча получилась очень позитивной и конструктивной. Майк снова поздравил Рафу и его команду с выходом в АПЛ с первого места в Чемпионшипе.

Стороны обсудили планы на следующий сезон, в том числе покупку и аренду игроков в летнее трансферное окно", — говорится в заявлении.

Источник: Официальный сайт ФК "Ньюкасл" Сообщить об ошибке
Теги
Ньюкасл Юнайтед Рафаэль Бенитес
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