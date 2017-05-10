«Саутгемптон» — «Арсенал»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на перенесенный матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Арсенал».
«Саутгемптон»: Форстер, Седрик, Бертранд, Стивенс, Йосида, Ромеу, Дэвис, Уорд-Праус, Тадич, Редмонд, Габбьядини.
«Арсенал»: Чех, Гиббз, Монреаль, Мустафи, Холдинг, Окслейд-Чемберлен, Рэмси, Джака, Озил, Уэлбек, Алексис.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 26-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.