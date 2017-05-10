«Кубань» разгромила «Зенит-2», «Балтика» оказалась сильнее «Факела»

В матче 36-го тура «Кубань» принимала на своём поле «Зенит-2». Встреча проходила на стадионе «Кубань» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Владимир Лобкарёв и Игорь Коновалов, а ещё один гол провёл в собственные ворота защитник «Зенита-2» Максим Карпов. На 5-й минуте Спартак Гониев не реализовал удар с 11-метровой отметки.
«Балтика», которая борется за выживание, на выезде оказалась сильнее «Факела» со счётом 2:1. За калининградскую команду отличились Алексей Концедалов и Артём Сердюк, а за воронежцев гол забил Дмитрий Каюмов.
В ещё одном матче тура «Химки» на своём поле сыграли вничью с «Луч-Энергией» (2:2). Хозяева с середины второго тайма играли вдесятером, а гости вырвали ничью, забив на второй компенсированной минуте.