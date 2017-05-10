Черевченко: игра получилась ничейная, «Балтике» повезло выиграть

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от выездного матча 36-го тура Футбольной национальной лиги с «Факелом» (2:1).
«Было приятно побывать в Воронеже, я здесь давно не бывал. Хорошая команда здесь. Хорошие игроки и тренеры. Болельщики любят футбол.
По сегодняшней игре: первый тайм получился интересным. Нам психологически тяжело, есть боязнь ошибиться. Второй тайм – я благодарен ребятам, они отдали много сил. Но игра получилась ничейная. Нам повезло сегодня", — цитирует Черевченко сайт ФНЛ.