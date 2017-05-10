Радимов: «Зенит-2» заиграет по-другому, когда перестанет забивать в свои ворота

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от выездного матча 36-го тура ФНЛ с «Кубанью» (0:3).
«Когда начинаешь на 10-й минуте с 0:2, тяжелее играть. Что случилось? Этой весной мы лидеры по забитым мячам в свои ворота. Пять их было, по-моему. Когда перестанем забивать в свои ворота, будем играть по-другому.
Изменил ли выход Рязанцева ход игры? Да, можно сказать так. Рязанцев давно не играл, но надо набирать форму, иметь практику. Его опыт пригодился нам в последних двух матчах. Он выдержал, хоть и тяжело было", — цитирует Радимова сайт ФНЛ.