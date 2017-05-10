Тренер «Сельты»: я жду, что «МЮ» выйдет и попытается выиграть матч

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 11 мая в Манчестере, начало — в 22:05 мск. В первом матче «МЮ» победил со счётом 1:0.
«Я ожидаю, что „Манчестер Юнайтед“ выйдет и попытается выиграть матч — это будет большое испытание. „МЮ“ — это команда, которая выросла в условиях давления. Они ощущают это день ото дня. Нам же нужно просто сосредоточиться на своей игре и сделать то, что мы обычно делаем», — цитирует Бериццо сайт УЕФА.