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Тренер «Сельты»: я жду, что «МЮ» выйдет и попытается выиграть матч

10 мая 2017, среда. 23:08. Футбол

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 11 мая в Манчестере, начало — в 22:05 мск. В первом матче «МЮ» победил со счётом 1:0.

«Я ожидаю, что „Манчестер Юнайтед“ выйдет и попытается выиграть матч — это будет большое испытание. „МЮ“ — это команда, которая выросла в условиях давления. Они ощущают это день ото дня. Нам же нужно просто сосредоточиться на своей игре и сделать то, что мы обычно делаем», — цитирует Бериццо сайт УЕФА.

Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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