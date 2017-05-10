Парфёнов: некоторые в «Тосно» подумали, что можно просто сыграть в футбольчик

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал выездное поражение от «Тамбова» (0:3) в матче 36-го тура ФНЛ. По итогам прошлого тура «Тосно» вышел в РФПЛ.
«Это расплата за то, что мы сделали в предыдущем туре. Сейчас эйфории станет меньше. И ребята опустятся с небес на землю. Была ротация в составе. Получили возможность сыграть те, кто мало выступал. Некоторые подумали, что здесь можно просто сыграть в футбольчик. Но в футбольчик играют во дворе, и я их предупреждал об этом. Нужно быть мужиками и сражаться. Сделаем выводы», — цитирует Парфёнова сайт ФНЛ.