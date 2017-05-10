«Реал» обошёл «Барселону» и стал рекордсменом по количеству еврокубковых финалов

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Атлетико» принимал на своём поле «Реал». Встреча проходила на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В первой встрече «Реал» на своём поле благодаря хет-трику Криштиану Роналду одержал победу со счётом 3:0. Таким образом, «Королевский клуб» пробился в финал.
Решающий матч Лиги чемпионов с «Ювентусом» станет для «Реала» 19-м еврокубковым финалом: 15 из них — Кубок чемпионов/Лига чемпионов, по два раза «Реал» играл в финалах Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА/Лиги Европы.
«Реал» превзошёл достижение «Барселоны» и стал рекордсменом по количеству еврокубковых финалов. На счету «Барселоны» 18 таких матчей.