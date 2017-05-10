Марсело: никакого страха не возникало ни на секунду, ведь мы — «Реал»

Защитник «Реала» Марсело поделился впечатлениями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2). «Сливочные» пробились в решающий раунд благодаря победе в первой встрече — 3:0.
«Мы пропустили два гола, но в итоге добились нужного результата. Конечно, нам не хотелось пропускать дважды в начале матча, но мы понимали, что просто не будет, и в дальнейшем „Реал“ смог взять игру под контроль. Никакого страха не возникало ни на секунду, ведь мы — «Реал». Теперь переключимся на чемпионат Испании и на оставшиеся матчи. Бензема сыграл волшебно, и он заслуживает похвалы за участие в эпизоде с голом. Спасибо болельщикам, которые помогали нам в этом матче", — приводит слова Марсело Marca.