Чех: «Арсенал» выстрелил себе в ногу, проиграв «Тоттенхэму»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех поделился впечатлениями от победы над «Саутгемптоном» в перенесённом матче 26-го тура АПЛ. Встреча проходила в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«В каждой игре мы стараемся дать себе шанс. Мы выстрелили себе в ногу, проиграв «Тоттенхэму», и теперь обязаны выиграть каждый из оставшихся матчей, чтобы включиться в гонку за место в топ-4. Мы исторически не слишком хорошо играем на «Сент-Мэри», и сегодня в первом тайме тоже было тяжело. Но потом мы открыли счёт и довели дело до заслуженной победы», — цитирует Чеха BBC.