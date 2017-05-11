Фердинанд: Роналду работал над собой так старательно, как никто другой

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о том, как нападающему «Реала» Криштиану Роналду, ранее также выступавшему за манкунианцев, удалось выйти на столь высокий уровень.
«Слово „суперзвезда“ идеально подходит для Роналду. Криштиану всегда верил в себя. Только одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что он станет суперзвездой. Тогда он был очень молод, неопытен и показывал сырой футбол. Порой Роналду играл на публику, но у него всегда были правильный настрой, жажда побеждать и профессионализм. Криштиану мечтал стать суперзвездой, как и многие другие. Разница в том, что он работал над собой так старательно, как никто другой, чтобы действительно стать суперзвездой. Именно в этом его отличие от остальных», — сказал Фердинанд в эфире BT Sport.