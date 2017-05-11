Роналду выложил фотографию из раздевалки «Реала» после выхода в финал ЛЧ

Форвард «Реала» Криштиану Роналду после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2) на своей странице в социальной сети «Твиттер» выложил командную фотографию из раздевалки. «Сливочные» пробились в решающий раунд благодаря победе в первой встрече — 3:0. Роналду в той игре оформил хет-трик.
«Вперед, команда», — написал Роналду.
В решающем матче турнира подопечные Зинедина Зидана сыграют с «Ювентусом», который в своём полуфинальном противостоянии оказался сильнее «Монако». Финал Лиги чемпионов пройдёт 3 июня на стадионе «Национальный» в Кардиффе (Уэльс).